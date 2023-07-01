نحو توزيع أزيد من 360 وحدة سكنية عمومية إيجارية بوادي تليلات

يرتقب توزيع 366 وحدة سكنية عمومية إيجارية بوادي تليلات (وهران) لفائدة سكان ذات الجماعة المحلية, حسبما أستفيد من ديوان الترقية والتسيير العقاري.

واستنادا إلى ذات المصالح فإن الأشغال انتهت بنسبة 100 بالمائة بما في ذلك التهيئة الخارجية المتمثلة على وجه الخصوص في إنجاز الأرصفة والمساحات الخضراء وأخرى للعب على أن تسلم لأصحابها في الأيام القادمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ61 لعيد الاستقلال.

وقد قامت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري الأسبوع المنصرم بإجراء عملية القرعة من أجل تحديد مواقع المستفيدين من الشقق السكنية وذلك بحضور المحضر القضائي وسط فرحة العائلات المستفيدة.

يذكر أن والي وهران سعيد سعيود كان قد أعلن مؤخرا عن توزيع أزيد من 3 آلاف وحدة سكنية في مختلف الصيغ عبر مختلف بلديات الولاية بمناسبة الاحتفال بعيدي الاستقلال والشباب الجزء الأكبر منها في صيغة العمومي الايجاري والباقي في صيغة الترقوي المدعم (القديم والجديد).

للتذكير فقد تم خلال العام الجاري إعادة إسكان أزيد من 330 عائلة كانت تقطن ببيوت قصديرية وفوضوية بمدينة وهران وكذا على مستوى بلديتي بئر الجير والسانيا بسكنات جديدة بوادي تليلات.