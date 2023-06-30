وزير التربية يأمر بالإعداد للدخول المدرسي المقبل

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، صبيحة اليوم، ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي من مقر الوزارة بالمرادية، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية، خصّصت لمواصلة متابعة تنفيذ العمليات المسطّرة في الرزنامة الإدارية على غرار ترقيم السكنات الوظيفية، التأكد من صحة المعلومات الخاصة بالأساتذة المعنيين بالحركة التنقلية وغيرها، حسبما جاء في منشور للوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقدّم الوزير تعليمات لإتمام أعمال نهاية السنة الدراسية، وملفات الدخول المدرسي 2023-2024، بالدقة المطلوبة وفي الآجال المحددة.

كما جدد الوزير تهانيه لمديري التربية ومن خلالهم جميع مستخدمي القطاع بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1444، سائلا الله أن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات.

وبخصوص جدول الأعمال المدرج في هذه الندوة فقد تناول:

• الحركة النقلية لسلك الأساتذة، حيث قُدّمت الشروحات الخاصة بالترتيبات المتبقية لهذه العملية، ومنها عرض جداول الحركة التي تستخرج من الأرضية الرقمية على اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، واستخراج مقررات نقل المعنيين وتسليمها لهم عند توقيع محاضر الخروج يوم 04 جويلية 2023،

• الامتحانات المهنية المقرّر إجراؤها بتاريخ 10 جويلية 2023، حيث أكّد السيد الوزير على ضرورة تبليغ الاستدعاءات لكل المعنيين دون استثناء بشكل رسمي، كما شدّد على إعطاء العناية اللازمة لمحاضر عمل اللجان التقنية، وحسن استغلالها تفاديا لوقوع أي خطأٍ محتمل، مع ضرورة المتابعة الصارمة لمجريات الامتحانات بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والسهر على تطبيق الإجراءات القانونية المرتبطة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، مع ضمان أقصى شروط الشفافية والنزاهة والحياد،

• التحضير لعملية شغل المناصب الشاغرة المخصصة لخريجي المدارس العليا للأساتذة، وكذلك عملية توظيف أساتذة التربية البدنية وأساتذة اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الابتدائي،

• متابعة سير مجالس القبول والتوجيه في السنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بالتنسيق مع مصالح الإدارة المركزية المعنية،

• إجراء عمليات الخروج والدخول الولائية عبر الأرضية الرقمية دون سواها للرتب المعنية، بالتنسيق مع مدير الموارد البشرية،

وبالنظر إلى المجهودات المبذولة طوال السنة الدراسية، أمر السيد الوزير مديري التربية بدعوة مديري المؤسسات التعليمية إلى جعل تاريخ إمضاء محاضر الخروج في العطلة السنوية يوما مميزا، يلتقي فيه أفراد الجماعة التربوية لكل مؤسسة لتثمين الإنجازات المحققة، وحثهم كذلك على مشاركتهم مع إطارات مديريات التربية في هذا اليوم ميدانيا.