سطيف: وفاة طفل دهسا من طرف جرار

توفي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بعد تعرضه للدهس من طرف جرار بقرية شعبة شرفة ببلدية عين عباسة (شمال سطيف)، حسب ما علم اليوم السبت من مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية.

و أوضح المكلف بالإعلام و الاتصال بذات المديرية، الرائد أحمد لعمامرة، أن فرقة الحماية المدنية لوحدة عين أرنات تدخلت بقرية شعبة شرفة التابعة لبلدية عين عباسة لأجل حادث دهس جرار فلاحي لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات خلف وفاته بعين المكان.

و أضاف ذات المصدر أنه تم نقل جثة الضحية إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة بعاصمة الولاية بحضور مصالح الدرك الوطني التي فتحت تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات الحادث.