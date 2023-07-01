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سطيف: وفاة طفل دهسا من طرف جرار

مجتمع
1 جولية 2023 ()
س.أ
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 توفي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بعد تعرضه للدهس من طرف جرار بقرية شعبة شرفة ببلدية عين عباسة (شمال سطيف)، حسب ما علم اليوم السبت من مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية.

و أوضح المكلف بالإعلام و الاتصال بذات المديرية، الرائد أحمد لعمامرة، أن فرقة الحماية المدنية لوحدة عين أرنات  تدخلت بقرية شعبة شرفة التابعة لبلدية عين عباسة لأجل حادث دهس جرار فلاحي لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات خلف وفاته بعين المكان.

و أضاف ذات المصدر أنه تم نقل جثة الضحية إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة بعاصمة الولاية بحضور مصالح الدرك الوطني التي فتحت تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات الحادث.

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