البليدة: منح رخص استغلال لخطوط نقل نحو هذه الولايات

أعلنت مديرية النقل لولاية البليدة عن منح رخص استغلال لخطوط نقل نحو أربع ولايات ساحلية في إطار المخطط الأزرق لموسم الاصطياف لسنة 2023، حسبما علم اليوم السبت من ذات المصالح.

وأوضحت مديرية النقل في بيان لها لكافة متعاملي النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات، أنه تقرر خلال موسم الاصطياف لسنة 2023 منح رخص استغلال لخطوط نقل نحو أربع ولايات ساحلية و هي الشلف و تيبازة و الجزائر العاصمة و كذا بومرداس إضافة إلى منطقة حمام ملوان السياحية التابعة لولاية البليدة.

وحددت ذات المصالح برنامج نشاط هؤلاء المتعاملين وفق فوجين, الأول أيام الجمعة و الأحد و الثلاثاء، و الفوج الثاني أيام السبت و الأربعاء و الخميس.

ودعت مديرية النقل الراغبين في استغلال رخصة المخطط الأزرق الذي سيتواصل إلى غاية 31 أغسطس القادم، للتقدم إلى مصالحها و ذلك من الساعة الثامنة إلى منتصف النهار، مصحوبين بوثائق تتمثل في كل من طلب خطي يحدد الفوج و الولايات المذكورة و نسخة من بطاقة التوقيت و المسارات و كذا نسخة عن محضر المراقبة التقنية ساري المفعول.