استياء من عودة التخييم و إقامة المشاوي بالشريعة

دعا نشطاء جمعويون مدافعون عن الطبيعة الغابية بحظيرة الشريعة ، بسلسلة الأطلس البليدي ، إلى المزيد من الردع و الصرامة ، في تطبيق القوانين و قرارات منع كل شكل من أشكال "التخييم " ، و منع إشعال النار خلال فترة حملة الوقاية من حرائق الغابات ، و الصادرة الشهر الماضي ، عن الجهاز التنفيذي في البليدة ، خاصة و أنهم سجلوا في الـ 48 ساعة الماضية ، ارتكاب سياح زوار لكل هذه الممنوعات ، غير ملتزمين بقرار المنع ، و مخاوفهم من أن تتضاعف في نصب المشاوي خلال أيام العيد الجارية .

و تحدث في سياق الحدث ياسين خشنة عن جمعية أصدقاء الشريعة لـ " الخبر " ، أن كل الظروف الطبيعية مواتية في هذا الوقت بالتحديد ، لوقوع و اندلاع حريق مشبوه ، و هم يأملون من الزوار و السياح و عشاق السياحة الجبلية ، الابتعاد في هذه الفترة عن فكرة " التخييم " بقلب الغابة العذراء ، خاصة و أن التخييم يرافقه إشعال النار ، و هو سلوك قد يتسبب في وقوع حرائق غير مقصودة ، خاصة و أنهم سجلوا رفقة مصالح وصية في ثاني أيام العيد و ثالثه ، تخييم سياح و إضرام النار في أوقات متأخرة من الليل ، و المصيبة حسبه ، أن بعض نقاط التخييم التي يختاره مثل هؤلاء السياح بعيدة و معزولة ، و هو ما يعني إمكانية الوصول إليها صعبة و الطريق إليها منعدم ، و أي خطأ و عدم إطفاء نار التخييم بشكل جيد ، قد يؤدي إلى تكرار كوارث الحرائق ، و هو ما يفرض رقابة و متابعة لمثل هؤلاء السياح ، لتفادي إي تهور و أخطار عكسية ، على الغطاء النباتي و الغابي النادر بالمحمية العالمية ، و حتى بأماكن أخرى ، ما دام فيه قانون و قرار جديد ، يمنع مثل هذه الأفعال ، و دعاؤهم الالتزام يمثل هذه القرارات و التعليمات ، خاصة في أيام العيد هذه ، و التي تصادف موسم الحرارة و الجفاف .

للإشارة ، أصدر الجهاز التنفيذي في البليدة ، منذ حوالي 40 يوما ، قرارا تنظيميا لحماية الأملاك و المساحات الغابية الطبيعية ، لتفادي وقوع كوارث في هذه الثروة ، خاصة و أن سلسلة الأطلس البليدي تعافت زمن الحجر الصحي ، لكن الحرائق تجددت بعد رفع الحجر ،و أبلغت فيه عن " منع كل أشكال التخييم الفردي أو الجماعي ، و منع إشعال النار ، و أن لا يكون ذلك إلا بترخيص رسمي مدروس ، و أيضا " منع " استعمال الدراجات النارية داخل المسالك و المساحات الغابية ، و أن أوقات التنزه محددا بين السادسة صباحا إلى العاشرة ليلا .