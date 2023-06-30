عقوبة أولمبي الشلف بمباراة واحدة دون جمهور

عوقب فريق اولمبي الشلف بمباراة واحدة بدون جمهور بسبب استعمال ورمي الألعاب النارية على أرضية الملعب (مخالفة ثالثة) خلال نهائي كاس الجزائر لكرة القدم أمام شباب بلوزداد (2-1 بعد الوقت الإضافي) الذى جرى يوم 22 يونيو بملعب ميلود هدفي بوهران، حسب ما أعلنته اليوم السبت رابطة كرة القدم المحترفة على موقعها الرسمي.

و فضلا عن هذه العقوبة فرضت لجنة الانضباط على اولمبي الشلف غرامة مالية تقدر ب 200.000 دينار حسب نفس المصدر.

من جهة أخرى، عوقب مدرب شباب بلوزداد التونسي نبيل كوكي إلى غاية مثوله أمام لجنة الانضباط يوم الاثنين 3 يوليو 2023" . كما فرضت غرامة مالية على شباب بلوزداد بقيمة 100.000 دينار جزائري بسبب "تصرفات غير لائقة من قبل النادي " و"استعمال الألعاب النارية في المدرجات (مخالفة ثالثة)".