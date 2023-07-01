هذا ما قاله أيت محمد عشية أولى مقابلات "الخضر" في الألعاب العربية

نشط مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة لكرة القدم، رشيد آيت محمد و مدرب المنتخب الأولمبي لسلطنة عمان، أكرم محمد حبريش اليوم السبت ندوة صحفية قبل مباراة المنتخبين المقررة مساء يوم غد الأحد بملعب 19 ماي 1956 بعنابة ضمن الدور الأول من دورة كرة القدم للألعاب الرياضية العربية 2023 .

و أكد قال مدرب المنتخب الوطني خلال الندوة التي نظمت بقاعة المحاضرات التابعة لملعب 19 ماي 1956، أن الفريق على أتم الاستعداد لخوض المنافسة معتبرا أن هذه الدورة فرصة للاعبين الذين تم استدعاؤهم لإبراز قدراتهم و إثبات أحقيتهم في الدفاع عن تواجدهم بالمنتخب.

و كشف ذات التقني أن تشكيلة الفريق خضعت لتربص تقييمي حيث عمل الطاقم الفني على انتقاء العناصر اللازمة التي يحتاجها المنتخب لتحقيق أهدافه في هذه الدورة بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التزامات اللاعبين مع أنديتهم و محاولة التكيف مع برنامج مباريات البطولة الوطنية لكرة القدم.

و أكد آيت محمد أن المنتخب الجزائري سيقدم كل ما لديه لتشريف الألوان الوطنية مؤكدا أن اللاعبين سيخوضون المنافسة من دون ضغط و أن التركيز كله سيبقى منصبا على الجانبين التقني و الذهني للتألق في هذه المنافسة.

من جهته، أفاد مدرب المنتخب الأولمبي لسلطنة عمان، أكرم محمد حبريش، أن تحضيرات فريقه كانت في المستوى و أن اللاعبين مستعدون للدخول بقوة في المنافسة، مشيرا إلى أن كرة القدم بالنسبة إليه أداء و أسلوب قبل كل شيء و أن الفارق لا يحدث إلا من خلال خبرة المدرب في التعامل مع مجريات اللقاء و حسن توظيف المعطيات الفنية.

و أبرز المدرب حبريش أن فريقه يتكون من لاعبين من الفئة العمرية لأقل من 20 سنة، معتبرا أن مشاركتهم في هذه الدورة ستكون مفيدة في إعداد عناصر المنتخب للمنافسات الكروية المقبلة.

للإشارة، فإن منتخبي الجزائر و سلطنة عمان سيجريان سهرة اليوم السبت حصة تدريبية أخيرة قبل هذا اللقاء الذي سيحتضنه يوم غد الأحد ملعب 19 ماي 1956 على الساعة التاسعة ليلا.