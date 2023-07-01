شباب بلوزداد يقترب أكثر من اللقب

استأنفت، اليوم السبت، الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد توقف قارب الشهر بسبب تربص المنتخب الوطني والمقابلات المتأخرة لاتحاد الجزائر، وذلك بإجراء الجولة السادسة والعشرون.

وأبرز ما ميز الجولة هو اقتراب شباب بلوزداد أكثر من تحقيق اللقب بعدما أطاح بأولمبي الشلف على ملعب 20 أوت في العاصمة (1-0)، مستغلا تعثر الملاحق شباب قسنطينة في مقرة أمام النجم المحلي بهدفين مقابل هدف.

وبعد نتائج اليوم، أصبح أبناء العقيبة بحاجة إلى نقطتين فقط في الأربع مواجهات المتبقية من أجل تحقيق اللقب الرابع على التوالي والعاشر في تاريخ النادي، كما حافظ "السنافر" على المركز الثاني المؤهل إلى رابطة الأبطال الإفريقية بفارق مريح رغم الخسارة وذلك بعد تعثر جماعي للملاحقين.

في المقابل، يبقى الصراع على تفادي السقوط مشتدا بعدما حققت أندية نجم مقرة، اتحاد بسكرة وأمل الأربعاء انتصارات مهمة على حساب شباب قسنطينة، اتحاد خنشلة واتحاد الجزائر على التوالي، في حين عاد نادي بارادو وشبيبة القبائل بالتعادل من تنقلين صعبين إلى سطيف وبشار.

وفي آخر مقابلتين، تعثر مولودية وهران أمام مولودية البيض ولم تستطع مولودية الجزائر تجاوز أضعف فوق البطولة هذا الموسم هلال شلغوم العيد.

هذه النتائج تجعل كل الاحتمالات واردة حول هوية صاحب بطاقة النزول الثانية إلى الرابطة الثانية، حيث ستكون المقابلات القادمة في قمة الإثارة بتواجد حوالي 7 أندية في حسابات السقوط.

النتائج:

أمل الأربعاء - اتحاد الجزائر 2 - 1

نجم مقرة- شباب قسنطينة 2 - 1

شباب بلوزداد- جمعية الشلف 1 - 0

مولودية وهران - مولودية البيض 1 - 1

اتحاد بسكرة- اتحاد خنشلة 1 - 0

شبيبة الساورة - شبيبة القبائل 2 - 2

مولودية الجزائر- هلال شلغوم العيد 1 - 1

وفاق سطيف- نادي بارادو 0 - 0

الترتيب نقاط لعب

1- شباب بلوزداد 57 26

2- شباب قسنطينة 46 26

3. وفاق سطيف 40 26

-- مولودية الجزائر 40 26

5. اتحاد الجزائر 39 26

6-. شبيبة الساورة 38 26

7- مولودية البيض 37 26

8. اتحاد خنشلة 36 26

9. مولودية وهران 35 26

10. اتحاد بسكرة 34 26

11. جمعية الشلف 33 26

--. نجم مقرة 33 26

13. شبيبة القبائل 32 26

--. أمل الأربعاء 32 26

15- نادي بارادو 29 26

16- هلال. ش.العيد 04 26.