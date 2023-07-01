ماكرون يؤجل زيارة لألمانيا

أجَّل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زيارة الدولة التي كانت مقررة لألمانيا بسبب أعمال الشغب التي تشهدها بلاده.

وأعلن الحليفان المقربان القرار السبت بعد محادثة هاتفية بين الرئيس الفرنسي ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير عشية بدء هذه الزيارة التي كان من المقرر أن تستمر حتى الثلاثاء.

وقالت الرئاسة الألمانية في بيان إن ماكرون "طلب تأجيل" الزيارة.

وأكد الإليزيه لفرانس برس أنه "بالنظر إلى الوضع الداخلي، يرغب رئيس الجمهورية بالبقاء في فرنسا خلال الأيام القليلة المقبلة". ولم يتم تحديد موعد جديد للزيارة، وفق مصدر فرنسي.

وأضاف البيان الألماني أن "الرئيس الألماني يأسف لإلغاء الزيارة ويتفهم تماما الوضع" في فرنسا الذي "يتابعه باهتمام كبير. ويأمل أن يتوقف العنف في الشوارع قريبًا وأن يحل السلم الاجتماعي مجددًا".