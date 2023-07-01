ڨالمة: 07 جرحى واحتراق مركبة في حوادث سير

أصيب، السبت، سبعة أشخاص بجروح وتفحمت مركبة ،في ثلاثة حوادث سير متفرقة عبر إقليم ولاية ڨالمة.

وأوردت خلية إعلام المديرية الولائية للحماية المدنية، في بيان لها، أن أول هذه الحوادث المرورية، سجل بالمكان المسمى مشتى "لحرايد"، طريق بلدية بن جراح، وتمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين، مخلفا إصابة 06 أشخاص يبلغون بين 05 سنوات و78 سنة، ويتعلق الأمر بامرأتين، رجلين وطفلين الذين أسعفوا من طرف أعوان المركز المتقدم للحماية المدنية بعاصمة الولاية، ثم نقلوا إلى مستشفى الحكيمة عقبي بڨالمة.

وبقرية عين التراب على الطريق الوطني رقم 102 الرابط بين إقليم ولاية ڨالمة وإقليم ولاية أم البواقي، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوادي الزناتي، لأجل انقلاب سيارة من نوع "اكسنت هونداي" مخلفة إصابة شخص من جنس ذكر 18سنة، له جروح خفيفة أسعف ونقل بسيارة الإسعاف إلى مستشفى تاملوكة.

وكان آخر هذه الحوادث المرورية، حسب المصدر نفسه، حريق سيارة بالمدينة الجديدة أمام مدرسة الشهيد عمار شعبان السيارة من نوع (بيكانتو) دون تسجيل خسائر بشرية.