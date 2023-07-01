صاروخ سوري يسقط في فلسطين المحتلة

أفادت وسائل إعلام سورية، ليلة السبت إلى الأحد، بأن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء حمص، وأن أصوات انفجارات تسمع في ريف طرطوس.

وأكد مراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى لأهداف معادية في أجواء ريف حمص وسط البلاد.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى، إن طائرات صهيونية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض الأهداف بمحيط مدينة حمص.

من جهتخا، ذكرت مصادر عبرية أنه تم رصد إطلاق صاروخ مضاد للطيران انطلق من داخل الأراضي السورية نحو طائرات الاحتلال وانفجر في الجو، وتسبب بدوي انفجار ضخم سمع بكل أنحاء فلسطين.

وأفادت مصادر محلية بأنه تم سماع دوي الانفجار في مناطق متفرقة من قطاع غزة والضفة الغربية.

وأظهرت صور ومقاطع متداولة أجزاء لصاروخ يتبع للدفاعات الجوية السورية، سقطت في مدينة رهط جنوب فلسطين المحتلة، خلال ملاحقته لطائرات الاحتلال التي نفذت العدوان على سوريا.

وهذا يعني أن الصاروخ السوري تمكن من التحليق لمئات الكيلومترات داخل فلسطين المحتلة قبل انفجاره.

وأكد صدر أمني سوري أن الصواريخ الاعتراضية لدفاعاتنا الجوية أسقطت معظم الصواريخ الصهيونية قبل وصولها إلى هدفها.