أمطار رعدية وموجة حر بهذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، إلى تساقط أمطار رعدية ورياح قوية وموجة حر في بعض من ولايات الوطن.

وأوضحت ذات المصالح، في تنبيه لها من المستوى الأول أن الولايات المعنية بالأمطار، هي كل من: تبسة، خنشلة، باتنة، مسيلة، الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة، بشار، غرداية، أدرار، برج باجي مختار.

وتبدأ صلاحية النشرية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة الثالثة فجرا.

وفي تنبيه ثاني، فستشهدها كل من ولايات الأغواط، البيض، النعامة هبوب رياح قوية وهذا من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

أما بالولايات الجنوبية، فستعرف كل من ولايات إن صالح، أدرار، برج باجي مختار، تيميمون ارتفاع جد محسوس في درجة الحرارة وهذا بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة الثالثة فجرا.