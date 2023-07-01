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الإساءة إلى القرآن.. إيران توقف إجراءات إيفاد سفيرها إلى السويد

العالم
2 جولية 2023 ()
إ.ش/وكالات
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، وقف الاجراءات الخاصة بإيفاد سفيرها الجديد إلى السويد، وذلك بعد الإساءة إلى القرآن الكريم.

وكانت السلطات السويدية قد منحت تصريحًا لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى، والذي يأتي بعد أسبوعين من رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه "رغم استكمال الإجراءات الإدارية لإيفاد سفيرها الجديد إلى السويد، إلا أنه بسبب الإساءة إلى القرآن الكريم في هذا البلد، فإن وزارة الخارجية لا تخطط حاليا لإيفاد السفير".

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