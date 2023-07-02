تنصيب 17 دار للذكاء الإصطناعي عبر مختلف الجامعات الجزائرية

كشف رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة الابتكار وحاضنة الأعمال الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي البروفسور أحمد مير، اليوم الأحد، أن الذكاء الاصطناعي يعرف اليوم موجة انتشار واسعة خاصة في ظل ظهور العديد من التطبيقات والمنصات.

وأوضح أحمد مير في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن الجزائر كباقي دول العالم وجب عليها أن تواكب هذه التحولات الجديدة من خلال عديد الاستراتيجيات أهمها تلك المنتهجة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتمثلة في إطلاق 2023/2024 سنة الذكاء الاصطناعي وإدخال الذكاء الاصطناعي على المنظومة التعليمية في الوسط الجامعي وكذلك تنصيب المجلس العلمي للذكاء الاصطناعي في الـ26 جوان 2023 حيث يضم المجلس خيرة علماء الجزائر من داخل وخارج الوطن.

وأضاف المتحدث، أن المجلس العلمي للذكاء الاصطناعي ينتظر منه أن يقدم إضافة كبيرة وحقيقية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ولباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى للولوج بسلاسة للذكاء الاصطناعي واستخدامه بما يسمح له القانون وبما ينفع باقي القطاعات الاقتصادية.

وأكد البروفسور أحمد مير على تنصيب 17 دار للذكاء الاصطناعي على مستوى مختلف الجامعات الجزائرية دورها نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي ومعالجة المعلومات الحديثة الخاصة به حيث تم تخصيص عدة أيام دراسية على مستوى دور الذكاء الاصطناعي. وكشف أيضا، أن الجامعات الجزائرية تزخر بالعديد من الطاقات البشرية مشيرا إلى التواصل الدائم مع الطلبة الباحثين حاملي الأفكار المبتكرة من مختلف أنحاء الوطن خاصة أولئك الذين شرفوا الجامعة الجزائرية في مختلف المسابقات الدولية.