موجة حر مرتقبة بعدد من ولايات الجنوب

يرتقب أن تشهد عدة ولايات من جنوب البلاد، بداية من غدا الإثنين موجة حر مع تسجيل درجات حرارة قد تصل إلى 50 درجة، حسب ما أفاد به اليوم الأحد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة.

وتخص النشرية التي صنفت في درجة يقظة ”برتقالي”، ولايات تندوف، بني عباس، تيميمون، أدرار، برج باجي مختار وعين صالح، حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بهذه الولايات ما بين 49 و50 درجة بالنسبة للدرجات القصوى وما بين 36 و39 درجة بالنسبة للدرجات الدنيا، وهذا طيلة صلاحية هذه النشرية التي ستمتد إلى غاية يوم الأربعاء على الأقل.