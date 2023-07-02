غليزان: توقيف أفراد شبكة بحوزتهم مهلوسات

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي أرهيو في غليزان من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية وحجز 1123 قرصا مهلوسا مع توقيف 04 أشخاص و حجز مركبة ودراجة نارية تستعمل في ترويج هده السموم، وذلك بناء على معلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها وجود مجموعة إجرامية تقوم بترويج المهلوسات على مستوى مدينة وادي أرهيو.

وبعد رصد تحركاتهم تم توقيف أحد المشتبه فيهم على متن دراجة نارية من نوع بيجو 103 و ضبط بحوزته 645 كبسولة من المؤثرات العقلية، وقد مكنت التحقيقات التي باشرتها المصلحة مع المشتبه فيه بالتنسيق مع النيابة المحلية من توقيف شريكه على متن مركبة من نوع رونو ميقان الذي كان برفقة فتاة، فيما تم توقيف شريكه الثالث أين تم ضبط بحوزته 478 قرصا مهلوسا.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي أرهيو.