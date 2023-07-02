الفريق أول شنقريحة: القيادة العليا للجيش تولي أهمية كبيرة لقطاع التكوين

كشف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أن رهان الجودة أصبح حتمية لا مناص منها في سبيل مسايرة وتيرة التطور المتسارع الذي تعرفه العلوم العسكرية والدراسات الاستراتيجية.

وفي كلمة له خلال إشرفه، على مراسم حفل تخرج الدفعة 16 لدورة الدراسات العليا الحربية بالمدرسة العليا الحربية، هنأ شنقريحة، كل الإطارات والضباط الدارسين والشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى وعيد الاستقلال الوطني.

وأبرز رئيس الأركان الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة العليا للجيش لقطاع التكوين بمختلف مستوياته وتخصصاته وفي مقدمتها المدرسة العليا الحربية.