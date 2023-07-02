الإطلاق الرسمي لتطبيق "تاريخ الجزائر 1830-1962"

أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، على الإطلاق الرسمي لتطبيق الهاتف النقال "تاريخ الجزائر 1830-1962"، وذلك تزامنا و إختتام سنوية ستينية إستقلال الجزائر و إحياء للذكرى الـ61 لعيد الإستقلال الموسوم بشعار "جزائر الإنتصارات، مكاسب وإنجازات".

و يسمح التطبيق بالإطلاع على مراحل التاريخ الوطني ومعطياته من 1830 الى 1962 من خلال الهاتف الذكي بمنهجية وأسلوب راق ومبسط لتبليغ رسالة المجاهدين إلى كل الشباب الجزائري وذلك عبر اعتماد أساليب تتأقلم مع متطلبات شباب اليوم، لتكون هذه المنصة الرقمية واجهة للجزائر من خلال محتوى تاريخي ذي دلالات رمزية تعكس التاريخ المجيد للجزائر وحضارتها و ذلك تحت اشراف أساتذة باحثين و أكاديميين مختصين.

و بالمناسبة، أكد السيد ربيقة في تصريح للصحافة ان التطبيق "كل متكامل حول حلقات تاريخنا الوطني استخدمت فيه تكنولوجيات حديثة للمعلومة والاتصال حتى نفي للشهداء حقهم وللتاريخ الوطني حقه عبر ايصاله الى الاجيال الصاعدة".

و أضاف أن مثل هذا الانجاز يهدف الى "صون تاريخنا الوطني بطريقة تقتضيها التكنولوجيا الحديثة لتمكين شبابنا من اكتساب معارف وثقافة تاريخية صحيحة".

و يأتي هذا التطبيق في سياق تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص اعتماد الرقمنة كخطوة مهمة في مسار الحفاظ على الذاكرة الوطنية وصونها وتبليغ رسالة الأجداد وثورة نوفمبر خاصة للأجيال الصاعدة اعتمادا على مختلف الوسائط المتاحة.