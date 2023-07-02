الجزائر: توقيف 9 أشخاص في قضايا عصابات أحياء

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف 9 أشخاص مشتبه فيهم في قضايا عصابات أحياء على مستوى المقاطعة الإدارية لحسين داي، من بينهم اثنان (2) محل أمر بالقبض، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لذات المصالح.

وأوضح المصدر ذاته أن القضية تتعلق بـ "تكوين جمعية أشرار، الانخراط في عصابة أحياء الغرض منها بسط السيطرة والزعامة باستعمال أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس، حيازة المؤثرات لغرض البيع والإخلال بالنظام العام".

وأسفرت العملية --يضيف البيان-- عن "توقيف 9 أشخاص من بينهم اثنان (2) محل أمر بالقبض"، بالإضافة إلى "حجز 24 سلاحا أبيض محظور و125 كبسولة من المؤثرات العقلية".

وعلى إثر ذلك، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، وفقا لذات المصدر.