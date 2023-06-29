إفتتاح وكالة تجارية جديدة للقرض الشعبي الجزائري بعزازقة

سيفتتح القرض الشعبي الجزائري، غدا الإثنين، وكالة بنكية جديدة بعزازقة (تيزي وزو)، تنفيذا لإستراتيجيته الرامية إلى التقرب من زبائنه ومرافقة الفاعلين الإقتصاديين المحليين، حسبما أفاد به يوم الأحد، بيان للبنك العمومي.

و سيتم تدشين هذه الوكالة من قبل المدير العام للقرض الشعبي الجزائري, علي قادري, بحضور إطارات من البنك والسلطات المحلية، يضيف ذات المصدر.

و بافتتاح هذه الوكالة الجديدةـ التابعة لمجموعة استغلال تيزي وزو، سيرتفع عدد وكالات القرض الشعبي الجزائري الى 160 وكالة،مما يؤكد "استراتيجية البنك الهادفة إلى التقرب من الزبائن بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة، فضلا عن الرغبة الملموسة في مرافقة الفاعلين الاقتصاديين المحليين من خلال تزويدهم بالحلول والخدمات المالية التي تلبي توقعاتهم، والتي ستساهم في نمو هذه المنطقة التي تزخر بإمكانيات ومؤهلات مثبتة"، يضيف البيان.

كما أشار البنك العمومي إلى أنه "سيتم الاستمرار على النهج الذي بدأه كجزء من استراتيجية تنفيذ متوازنة ومحدثة, وتعزيزه من خلال نهج تجاري طموح بإطلاق خدمات جديدة مثل بطاقة CPA MASTERCARD PLATINUM، التي طرحت مؤخرا في السوق وتقدم مجموعة من الخدمات ذات جودة عالية لفائدة زبائن البنك مثل الاستخدام المريح، الدفع الالكتروني ومختلف الخدمات المضافة".