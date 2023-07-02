العاصمة : توقيف عصابة أحياء

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، الممثلة في المصالح العملياتية لأمن المقاطعة الإدارية حسين داي، بالتنسيق مع كل من فرقة البحث والتحري، مقاطعة الشرطة القضائية الأولى والثانية من توقيف تسعة أشخاص مشتبه فيهم في قضايا جناية تكوين جمعية أشرار.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، اليوم الأحد، أنّ المشتبه فيهم تم توقيفهم بتهمة الانخراط في عصابة أحياء الغرض منها بسط السيطرة والزعامة باستعمال أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس، حيازة المؤثرات لغرض البيع والإخلال بالنظام العام.

وأسفرت العملية عن حجز24 سلاح بيضاء محظور من الصنف السادس من بينها سيوف، سكاكين من الحجم الكب ير2 شارة سينيال، سلاح خاص بالرياضة القتالية، و125 كبسولة مؤثر عقلي.

وتمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، فيما لا يزال إثنين منهم محل أمر بالقبض.