نقل مقابلات الألعاب العربية إلى ملعب 19 ماي 1956 بعنابة

تم سحب ملعب شابو بعنابة من عملية احتضان دورة كرة القدم للألعاب الرياضية العربية، المقررة بالجزائر من 5 الى 15 يوليو، حسبما أفاد اليوم الاحد الاتحاد العربي للعبة.

وأوضح المصدر أن ملعب شابو الذي كان من المقرر أن يستضيف ثلاث مباريات، منهما نصفي نهائي الدورة سيخصص في آخر المطاف لتدريبات الفرق المشاركة في المنافسة.

ونقلت لجنة التنظيم المقابلات الثلاث التي كان مبرمجة هناك إلى ملعب 19ماي 1956 بعنابة.

وتشارك ثمانية بلدان في الدورة العربية لكرة القدم. وتضم المجموعة الأولى - التي ستجرى مقابلاتها بملعب 19 ماي 1956- بالإضافة الى الجزائر (البلد المنظم)، منتخبات عمان، لبنان، السودان، فيما تتكون المجموعة الثانية التي ستلعب بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، العربية السعودية، سوريا، فلسطين وموريتانيا.

وتبدأ الدورة اليوم الاحد بتنشيط أربع مباريات : لبنان-السودان ( 30ر17سا)، العربية السعودية - سوريا (00ر17سا)، الجزائر-عمان ،(00ر21سا) وفلسطين-موريتانيا (00ر21).

ويتأهل الفريقان الأولان عن كل مجموعة الى الدور نصف النهائي، المقرر يوم الثلاثاء 11 يوليو، فيما تجرى المبارتان، الترتيبية والنهائية يوم 14 يوليو.

ويخلف المتوج بهذه الدورة، منتخب البحرين، الفائز بالطبعة الماضية التي جرت سنة 2011 بالدوحة (قطر).