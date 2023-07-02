المدية: ترحيل عائلات الى سكنات لائقة

تم اليوم ترحيل 12عائلة كانت تقطن في سكنات هشة وإعادة اسكانها في سكنات لائقة ببلدية بالمدية تتوفر على كل المتطلبات الضرورية بحي 2400 مسكن عمومي إيجاري بحي 15 ديسمبر ببلدية المدية.

يحدث هذا اثر عمليات مماثلة التي مست قاطني السكن الهش في عين العرايس وقطيطن والمصلى وغيرها.لتتواصل هذه العمليات تدريجيا كلما توفرت سكنات مخصصة لهذا الغرض .

و تجدر الإشارة إلى أن الأهداف المتوخاة من مثل هكذا عمليات التي تهدف الى تحسين الإطار المعيشي للمواطن بإعادة إسكانه في سكنات لائقة تضمن له العيش الكريم، وإسترجاع مباني أو أراضي كانت مشغولة من طرف العائلات و إعادة تخصيصها لإحتضان مرافق عمومية، الى جانب القضاء على النقاط السوداء في مجال العمران و إعادة تركيب النسيج العمراني للمدن.