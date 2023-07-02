الدولة تولي أهمية قصوى لانشغالات الجالية

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الأحد خلال ترؤسه إجتماعا لمجلس الوزراء، على إيلاء الدولة، "الأهمية القصوى" للإستماع الدائم لإنشغالات الجالية الوطنية بالخارج والتكفل بها عبر القنوات الدبلوماسية، حسب ما أورده بيان لمجلس الوزراء.

و أكد رئيس الجمهورية، بعد الإستماع إلى عرض حال قدمه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج حول وضع الجالية الوطنية بالخارج، "إيلاء الدولة الأهمية القصوى للاستماع الدائم لانشغالات الجالية الوطنية والتكفل بها من خلال القنوات الدبلوماسية"، حسب البيان.

و يأتي ذلك في إطار التزام رئيس الجمهورية ب "العمل على تحسين ظروف الجالية الجزائرية في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية وتسهيل عودة الكفاءات والكوادر الجزائرية، خصوصا مع توفر شروط الإنطلاق في تنمية إقتصادية واعدة تعود بالمنفعة على الشعب الجزائري".

و ثمن رئيس الجمهورية في هذا المنحى أداء وزارة الخارجية للإبقاء على جسور التواصل وتعزيز صلة الجالية الجزائرية بالوطنية،وفق ذات المصدر.