مطالب بالسيطرة على وحشية الشرطة في فرنسا

دعت صحيفة إندبندنت البريطانية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسيطرة بشكل عاجل على وحشية الشرطة الفرنسية، وتخفيف الشعور السائد في الضواحي بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية في بلدهم، مضيفة أنه لا يوجد وقت لتضييعه.

وأوضحت الصحيفة في افتتاحية لها أن التهديد المتمثل في سيطرة كراهية الأجانب على السياسة الفرنسية أصبح الآن سائدا أكثر من أي وقت مضى.

وقالت إنه مع صبّ نقابات الشرطة الفرنسية الزيت على النار بوصفها مثيري الشغب بأنهم "حشرات" و"جحافل متوحشة"، يجب على الرئيس التصرف بشكل عاجل لحماية مجتمعه من الانهيار.

وأشارت الصحيفة إلى أنها لا ترغب في إلقاء محاضرات على الفرنسيين حول شؤونهم، لكنها -بحكم الجوار- تلاحظ أن الوضع في فرنسا يبدو أكثر خطورة من الاضطرابات الأخيرة، مثل احتجاجات هذا العام على قانون إصلاح المعاشات التقاعدية وأعمال شغب السترات الصفراء قبل 5 سنوات.