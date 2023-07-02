المدية: جمع 35مليون لعلاج خالد باهي

توصلت حملة التبرع التي دعت إليها احدى الجمعيات الخيرية منذ ايام قليلة من أجل تمكين الشاب باهي خالد من السفر الى تونس للعلاج والقيام بعملية تشخيص للمرض الذي يعاني منه منذ اربع سنوات الى جمع مبلغ 35مليون سنتيم لحد الان ،والتي كانت بمساهمة من الخيرين واهل البر والاحسان .

وتبقى امال خالد معلقة على ان تتواصل حملة التضامن معه في الايام المقبلة خاصة وانه اليوم في حاجة الى 15مليون فقط حتى يتمكن من التوجه إلى العاصمة تونس ،للقيام باحدى عياداتها المتخصصة من تشخيص حالته التي عجز عنها الأطباء في الجزائر ،بل وكان خالد ضحية لاخطاء طبية ،بسبب عجز الأطباء الذين قصدهم عن تشخيص حالته الطبية ،لتستمر معاناته لثلاث سنوات كاملة.

وكانت الخبر تناولت حالة خالد بعد ان زارته في منزله العائلي ببلدية اولاد ذايد،ووقفت حالته معاناته مع مرض غريب ،حيث لازال يعاني من حالات القىء والغثيان الملازمتان له طيلة ايام الأسبوع.