النعامة : حملة نظافة بمقبرة الشهداء

تحضيرا للاحتفالات المخلدة لعيدي الاستقلال والشباب قامت عشية هذا اليوم جمعية لقاء شباب الجزائر المكتب الولائي بالنعامة بالتنسيق مع فوج الشيخ بوعمامة للكشافة الإسلامية بحملة تنظيف واسعة لمقبرة الشهداء بعاصمة الولاية النعامة على أن تتبع غدا بحملة تشجيير لتزيين المحيط.

وحسب الأمين الولائي"موساوي محمد " فإن المكتب الولائي للجمعية سطر برنامجا كبيرا في سياق الاهتمام بالمحيط البيئي عبر الشوارع الرئيسية والأحياء بدعم وتشجيع من طرف كل من رئيس البلدية ورئيس الدائرة اللذان يشرفان دائما على انطلاق هذه العمليات.