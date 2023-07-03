حرارة قياسية وأمطار رعدية على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الإثنين من موجة حر شديدة تجتاح عدة ولايات بجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة (برتقالي) أن موجة حر شديدة تبلغ درجة حرارتها 49 درجة وقد تصل محليا إلى 50 درجة مئوية تحت الظل وأدناها يتراوح بين 36 و39 درجة، ستجتاح بداية من اليوم وإلى غاية يوم الأربعاء، ولايات تندوف، بني عباس، تيميمون، أدرار، برج باجي مختار، عين صالح، المنيعة وتمنراست.

من جهة أخرى نبهت الأرصاد الجوية إلى تساقط أمطار رعدية بداية من ظهر اليوم وإلى غاية الساعة التاسعة ليلا على ولايات الأغواط، برج بوعريريج، المسيلة، ميلة، أم البواقي، تبسة، باتنة، سطيف، الجلفة وخنشلة.