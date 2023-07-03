ثلاث وفيات في حادث مرور بعين الدفلى

توفي ثلاثة أشخاص في الساعات الأولى من فجر اليوم الإثنين في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 04 في شطره العابر لإقلين بلدية عين الدفلى.

وأفادت مصالح الحماية المدنية في بيان بأن إسعافاتها تدخلت في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وثلاثين دقيقة (01:30) من أجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 04 في محوره العابر لإقليم بلدية عين الدفلى.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث الناجم عن انحراف وانقلاب سيارة سياحية واصطدامها بجدار إسمنتي بحي شوال، خلف وفاة ثلاثة أشخاص في عين المكان تتراوح أعمارهم بين 20 و37 سنة، تم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين الدفلى فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقا في ملابسات هذا الحادث المأساوي.