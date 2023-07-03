انتشال غريق في البحر بجيجل

انتشلت فرقة الغطس للحماية المدنية وحراس الشواطئ لولاية جيجل أمس جثة غريق بشاطئ بلدية سيدي عبد العزيز.

وأوضحت ذات المصالح في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك بأن فرقة الغطس وحراس الشواطئ التابعين لها تمكنوا من انتشال جثة غريق بالمنطقة الصخرية بجانب شاطئ صخر البلح 2 ببلدية سيدي عبد العزيز.

وأضاف منشور الحماية المدنية أن الضحية شاب يبلغ من العمر 15 سنة، ينحدر من فرجيوة بولاية ميلة، وبعد إتمام الإجراءات تم تحويل جثة الضحية إلى مستشفى الطاهير.

للإشارة فقد انتشلت مصالح الحماية المدنية صبيحة يوم أمس غريقا آخر بولاية الطارف فيما لا تزال عملية البحث عن غريق بولاية سكيكدة متواصلة.