تراجع طفيف لأسعار النفط

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط مخاوف من ركود اقتصادي يحد من الطلب.إذ عوضت المخاوف بشأن الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي العالمي واحتمال زيادة رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التوقعات بتراجع الإمدادات وسط تخفيضات أوبك+.

وبحلول الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر المقبل بنسبة 0.27 بالمائة، ليسجّل سعر برميل النفط نحو 75.21 دولارًا.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر أوت القادم بنسبة 0.35 بالمائة، إلى 70.39 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة، على ارتفاع بأكثر من 1 بالمائة لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، بدعم من آمال تعافي الطلب على الخام، لكنّها سجّلت خسائر فصلية للمرة الرابعة على الترتيب.