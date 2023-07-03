المدية: ترحيل 41 عائلة إلى سكنات لائقة

تم اليوم الإثنين، ترحيل 41عائلة كانت تقطن في سكنات هشة بكل من حي تاكبو (17عائلة) و (24عائلة ) بحي قطيطن وإعادة إسكانها في سكنات لائقة ببلدية المدية تتوفر على كل المتطلبات الضرورية بحي 2400 مسكن عمومي إيجاري بحي 15 ديسمبر ببلدية المدية.

العملية أشرفت عليها السلطات المحلية لدائرة المدية وسط فرحة عارمة للعائلات، وقد أكد رئيس الدائرة أن العملية تدخل في إطار القضاء على البنايات الهشة، وتحسين الإطار المعيشي للمواطن بإعادة إسكانه في سكنات لائقة تضمن له العيش الكريم. واسترجاع مباني أو أراضي كانت مشغولة من طرف العائلات وإعادة تخصيصها لاحتضان مرافق عمومية، إلى جانب القضاء على النقاط السوداء في مجال العمران وإعادة تركيب النسيج العمراني للمدن.