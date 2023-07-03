غليزان: الإطاحة بستيني يمارس النصب والشعوذة

تمكنت مصالح الأمن الحضري السادس بأمن ولاية غليزان من الإطاحة بشخص في الستينيات من العمر يقوم بالنصب مع ممارسة طقوس الشعوذة بمساعدة أفراد عائلته.

فبعد تلقي الضبطية القضائية لشكوى من إحدى الفتيات بخصوص تعرضها للنصب من قبل شخص وزوجته وابنته، أين سلبوا منها مبلغا ماليا ومجموعة من المجوهرات، ليتم فتح تحقيق في القضية.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم تفتيش المسكن العائلي للمشتبه فيه أين تم ضبط وحجز مجموعة من الحروز وكتب قديمة تستعمل في الشعوذة وأعشاب وشموع وصورة فوتوغرافية لإحدى الضحايا ومبلغ مالي من عائدات ممارسة النصب والشعوذة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام النيابة المختصة.