أكد المنتخب السابق في بلدية "لاروشال" في فرنسا، الجزائري يفري بن زرقة، أن الجريمة التي طالت نائل "ليست صدفة" وإنما نتيجة تراكمات وقناعات تكرست عبر إرادة سياسية وصارت تتجسد في جرائم وتجاوزات شرطية أيضا.

ونفى المتحدث في اتصال مع "الخبر"، أمس، أن تكون الجريمة التي طالت الطفل نائل نتيجة تفكير فردي، وإنما نتيجة خطاب يتنامى ضد المهاجرين والجاليات وأدى إلى تشكيل قناعات العديد من أعوان الأمن، ويترجم في شكل سلوكات وأفعال خطيرة.

وقال الناشط الجمعوي، وهو رئيس جمعية في فرنسا تعنى بمصالح الجزائريين، إنه كلما اشتدت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وعجزت النخب على تشخيصها ومعالجتها بالأدوات القانونية والديمقراطية المتاحة، يتحول الأجنبي إلى "القربان". فالهجرة اليوم في المشهد السياسي الفرنسي، برأي المتحدث، صارت حجة لتبرير فشل أي سياسة منتهجة. والمؤسف أن الشعب الفرنسي بدأ يتبنى هذه الفكرة أو "القناعة" التي تفيد بأن كل مشاكل فرنسا سببها الهجرة، خصيصا المسلمين الذين صاروا محل اتهام دائما بطريقة تلقائية وجاهزة.

وأضاف بن زرقة أنه لا ينظر حاليا للجالية بأنها جزء من النسيج الاجتماعي الفرنسي، بل كفئة دخيلة أو غريبة عن المجتمع، بالرغم من أن قطاعا واسعا من الفرنسيين من أصول فرنسية يعتنقون دين الإسلام.

وأشار المنتخب السابق، إلى أن ثمة إشكال وجودي بالنسبة للجالية الجزائرية، يتمثل في أن أفراد الجالية ينظر إليهم في الجزائر كمهاجرين، وفي نفس الوقت يعتبرون في فرنسا كأجانب أو غرباء، وهو ما يطرح مشاكل من هذا النوع الذي نتحدث عنه في هذا الحوار.

وتابع "هذه الظاهرة مسجلة حتى وسط الجيل الصاعد لعائلات المهاجرين الذين لا يدركون إلى أي جهة ينتمون"، داعيا السلطات الجزائرية إلى وضع استراتيجية نحو الجالية الجزائرية في الخارج.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان الإشكال قائما على مستوى السلطة الفرنسية أو في المهاجرين، ردّ بن زرقة "لأن هناك مشكل في المجتمع وليس في المهاجرين، لأنه مهما فعل المهاجر يظل دائما في عيون المجتمع أجنبيا".

واستدل بن زرقة بحادثة التمييز التي تعرض لها نائب برلماني، قائلا "لقد انتخبه الشعب الفرنسي في الجمعية الوطنية الفرنسية، لكن ظل في عيونهم أجنبيا وبعثوا له برسالة، مفادها أنه مهما صعد في سلم المسؤولية يبقى في نظر المجتمع أجنبيا".

واسترسل "بالنسبة لي هؤلاء تعاملوا مع النائب انطلاقا من لون البشرة، وليس على أساس ما يمكن أن يقدّم من أفكار وإضافات على مستوى العمل النيابي والجهد الوطني".

وتابع الناشط "أعتقد أنه يتعيّن على السلطة الفرنسية إعادة النظر في تصوراتها وقناعاتها السياسية، وما دام أنها لم تجر مصالحة مع ضميرها وماضيها الاستعماري، مثلما فعلت بريطانيا والقوى الاستعمارية الأخرى التي اعترفت بجرائمها وغيرها، ستتواصل الإشكالية المجتمعية".

ويعتبر المتحدث أن أفكار المرشح السابق إريك زمور بمثابة العامل الذي سلّط الضوء أو أخرج هذه الأمور للحديث عنها في الفضاء الافتراضي، بينما هي موجودة منذ الستينيات والخمسينيات وتفاقمت حاليا وصارت "بنيوية".

كما أشار إلى أن "الإعلام ساهم في تكريس هذا الواقع وهذه الأفعال، بدليل أن ثمة قرى وبوادي لم يلتق أهلها الأجانب في حياتهم، غير أنهم يحملون كرها وحقدا دفينا تجاه الآخر".

والملاحظ أن هذه التصرفات متنامية خصيصا تجاه كل ما هو جزائري حتى صارت عقدة لدى قطاع واسع من المجتمع الفرنسي بما فيها جزء من أجهزة الأمن.