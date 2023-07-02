بلعابد: رقمنة جميع قرارات التمدرس في الدخول المدرسي المقبل

ترأس وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، مساء أمس الأحد، ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي من مقر الوزارة بالمرادية، لرقمنة جميع قرارات التمدرس في الدخول المدرسي المقبل.

وجاء في بيان وزارة التربية والتعليم المنشور عبر صفحتها الرسمية على" الفايسبوك" اليوم الإثنين، أنه تجسيدا للالتزام المتعلق برقمنة الحركة النقلية الخاصة بسلك الأساتذة، وفي إطار متابعة تطبيق الترتيبات المتبقية من هذه العملية، ترأس وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد، مساء أمس الأحد، ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي من مقر الوزارة بالمرادية، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية، بمعية مسؤولي الرقمنة بمديريات التربية.

و"قد تابع الوزير، ولاية بولاية، مدى تنفيذ مديري التربية للإجراء المقرّر لهذا اليوم (02-07-2023) والمتمثل في الإطلاق الرقمي للحركة واستخراج الجداول والمقاييس والمحاضر لعرضها على اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لإبداء الرأي، حيث سجّل بكل ارتياح وتيرة إنجاز هذه العمليات التي ستُمكّن من طبع مقررات التعيين وإرسالها إلى المؤسسات التعليمية، ليستلمها الأساتذة المعنيون يوم 04 جويلية الجاري عند إمضائهم لمحاضر الخروج في العطلة الصيفية"، يضيف البيان،

وفي ذات السياق، ثمّن الوزير المجهودات المبذولة من طرف الجميع، والتزامهم بالرزنامة المحددة والتنسيق الدائم مع الإدارة المركزية لتحقيق رقمنة هذه العملية، التي مكّنت من تلبية رغبات نسبة مرتفعة جدا من المشاركين في الحركة النقلية، مع الدقة والسرعة في التنفيذ وبأقصى درجات النزاهة والشفافية، وهذا مؤشّر من مؤشرات النجاعة وبعث الاستقرار في القطاع.