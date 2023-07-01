سيدي بلعباس: مشروع استراتيجي طاقوي يدخل حيز الخدمة

أشرف صباح يوم الإثنين الرئيس المدير لسوناطراك توفيق حكار بمعية المدير العام لمجمع نفطال شافي عبد القادر على إعطاء إشارة دخول حيز الخدمة مشروع التوسعة لرفع قدرات تخزين وعصرنة وأوتوماتيكية مركز تخزين وتوزيع الوقود لنفطال الكائن بالمنطقة الصناعية لولاية سيدي بلعباس.

ويأتي المشروع تجسيدا لاستراتيجية الدولة الرامية لتحقيق استدامة الطاقة واحراز استقلالية ذاتية من حيث تزويد مواطنيها وتموين مؤسساتها بالوقود.

ويشغل المشروع "الجديد" الذي ادخل حيز العمل بمناسبة الذكرى الـ 61 لعيد الاستقلال والشباب 56 فردا من مختلف التخصصات، وهو الذي سيسمح بتموين ولايات الجهة الغربية والجنوبية - الغربية إضافة إلى ولايتي الاغواط وغرداية باستقلالية تخزين تعادل 30 يوما، بعد أن صنفه المدير العام لمجمع نفطال في الصف الثاني بعد ذلك الموجود بولاية قسنطينة والمعني بتموين الجهة الشرقية والجنوبية - الشرقية من الوطن.