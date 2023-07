Le bulletin classé orange précise que des températures caniculaires oscillant entre 36 et 50° concerneront jusqu’à mercredi les wilayas de Tindouf, Beni Abbès, Timimoun, Adrar, Bordj Bordji Mokhtar, In Salah, Ménéa et Tamantasset. Des précipitations de 20mm concerneront de la mi-journée à 21h les wilayas de Laghouat, Bordj Bou Arreridj, M'sila, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Batna, Sétif, Djelfa et Khenchela.