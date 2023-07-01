شرفة في زيارة عمل إلى ميناء الجزائر

قام وزير النقل، يوسف شرفة، اليوم الإثنين، بزيارة عمل وتفقد إلى الجزائر العاصمة، للوقوف على عدد من المنشآت والمشاريع ذات الصلة بقطاع النقل.

وحسب بيان وزارة النقل، فإن الوزير عاين في المحطة الأولى من الزيارة، رفقة والي ولاية الجزائر، عبد النور رابحي، و الوفد المرافق لهما، أشغال دعم أرصفة الرسو الأربعة 18-19-20-21، وعملية إعادة تهيئتها على مستوى ميناء الجزائر العاصمة، كما تم تقديم عرض حول مختلف العمليات التقنية المبرمجة من طرف المؤسسة المنجزة.

وفي هذا السياق، شدد الوزير شرفة على ضرورة احترام آجال الإنجاز المحددة، نظرا لأهمية المشروع وتأثيره على حركية و ديناميكية الميناء، ومساهمته في معالجة أسرع للسفن.