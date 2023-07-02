عطاف: الجمعية التأسيسية لأصدقاء الثورة هي مبادرة تاريخية

قال وزير الخارجية والجالية الوطنية أحمد عطاف، إن أشغال الجمعية العامة التأسيسية لأصدقاء الثورة الجزائرية هي مبادرة وحدث تاريخيا بامتياز.

وأضاف عطاف، في كلمة له بمناسبة انعقاد الجمعية التأسيسية للجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية، اليوم الإثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال: "إنّ هذه الجمعية جاءت تخليدا للذكرى الـ 61 لعيد الاستقلال، وأنها خطوة تندرج في إطار تنفيذ مخرجات الملتقى الدولي لأصدقاء الثورة الذي نظم يومي 17 و18 ماي 2022. تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية الذي يولي اهتماما بالغا لملف الذاكرة الوطنية".

وأضاف عطاف، إن هذه الجمعية تعد خاتمة لسلسلة من الاحتفالات والنشاطات التي نظمتها بلادنا على مدار السنة، ونأمل أن تكون مركزا لبث المبادئ والقيم الإنسانية وتقاسمها ومد جسور الصداقة بين الأُمم".