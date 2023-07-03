البليدة: تفكيك عصابة النحاس والممنوعات

افضى تحقيق عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في زبانة بالبليدة، إلى القبض على 06 أشخاص متهمين، بالتعدي و السرقة والإضرار بالاقتصاد الوطني تخريب ممتلكات عامة، تابعة لمصالح مؤسسة سونلغاز، والاستحواذ على نحو 400 كيلوغرام من مادة النحاس، الناقلة للتيار الكهربائي، بتخوم طريق الشريعة .

العملية انتهت بتحديد هوية عناصر الشبكة الاجرامية، والتي ظهر أنها تحترف السطو على الكوابل النحاسية الأرضية للتيار الكهربائي، و تتاجر في الممنوعات أيضا، حيث تم حجز 300 قرص مهلوس كان بحوزة متهمين، و كمية من الكيف المعالج ، و حجز في السياق مركبة و دراجة ميكانيكية، كانتا تستعملان في تنقلات أفراد العصابة و المسروقات، و اتضح بأن المتهمين و الذين تراوحت أعمارهم بين 30 و 40 عاما ، غير مسبوقين قضائيا . وتبعا للإجراءات، تم إحالة المتهمين على محكمة البليدة، أين تم إيداع أربعة منهم الحبس المؤقت، ووضع إثنين تحت إجراء الرقابة القضائية.