بلمهدي: هذا هو عدد حالات الوفاة في البقاع المقدسة

تم تسجيل في موسم الحج لهذه السنة، أزيد من 50 حالة وفاة في صفوف الحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة، حسبما أكده اليوم الإثنين وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي.

وأشار بلمهدي، إلى أن الوفيات كانت من مختلف الأعمار، 42 سنة إلى 60 و أكبر من ذلك، مؤكدا أنه كان هناك مفقودين كثر ولكن تم العثور عليهم، مع حالة وفاة وحيدة وسط المفقودين، مضيفا أنه كل سنة يتم أيضا تسجيل حجاج مفقودين لعدة أيام ثم يتم إرجاعهم. وثمن بلمهدي دور الأئمة المهم في الحفاظ على المرجعية الدينية في البلاد. مشيرا إلى أن "حج هذه السنة لا يمكن مقارنته بالموسمين الماضيين من بدايته إلى نهايته، والحمد لله الحج ناجح".