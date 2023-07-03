منع تنقل مركبات الوزن الثقيل ببجاية

كشف الدرك الوطني، أن والي ولاية بجاية، منع تنقل مركبات الوزن الثقيل وهذا في الفترة الممتدة من 17 جوان إلى غاية 30 سبتمبر 2023.

وأوضح مركز الأعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته الرسمية "طريقي" على "الفايسبوك"، أنه "تبعا للقرار الولائي الصادر عن والي ولاية بجاية وتزامنا مع موسم الإصطياف، يُمنع على مركبات الوزن الثقيل التي يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 5.5 طن التنقل عبر الطرق الوطنية 09، 24، 43 و26 في الفترة الممتدة من 17 جوان إلى غاية 30 سبتمبر 2023.

غير أنه يمكن لهذه المركبات التنقل ابتداءا من الساعة العاشرة ليلا (22:00) إلى غاية التاسعة صباحا (09:00) من اليوم الموالي، يضيف البيان.