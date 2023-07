Belabed: les arrêtés relatifs à la vie scolaire seront numérisés

Le ministre de l'Education nationale a présidé, dimanche au siège du ministère, une conférence nationale par visioconférence consacrée au suivi de l'application des procédures relatives à cette opération, en présence de cadres de l'administration centrale, des directeurs de l'éducation, ainsi que des responsables de la numérisation au sein des directions de l'éducation, a précisé le communiqué.

Selon la même source, le ministre s'est enquis de "l'état de mise en œuvre par les directeurs de l'éducation de la mesure de numérisation de l'opération du mouvement de transfert dans le corps enseignant, ainsi que l'élaboration des calendriers et des procès-verbaux en vue les soumettre aux commissions administratives paritaires pour avis", ajoutant que "la mise en œuvre des procédures permettra l'impression et l'envoi des arrêtés d'affectation aux établissements de l'enseignement, à remettre aux enseignants concernés lors de la signature des PV de sortie, le 4 juillet".

Dans le même contexte, le ministre a valorisé "les efforts déployés par tout un chacun ainsi que le respect du calendrier fixé et la coordination permanente avec l'administration centrale, à l'effet de procéder à la numérisation de cette opération qui a permis de satisfaire les vœux d'un taux élevé de participants au mouvement de transfert".

Le ministre a également salué "la précision et la célérité dans la mise en œuvre des procédures, en toute intégrité et transparence, ce qui illustre le niveau d'efficience et renforce la stabilité du secteur", conclut le communiqué.