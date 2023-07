Plus de 50 pèlerins algériens sont décédés cette année aux lieux saints de l’Islam, a affirmé ce lundi, le ministre des affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi.

Les pèlerins décédés étaient âgés entre 42 et 60 ans, a indiqué le ministre avant d’ajouter qu’il y a eu plusieurs disparus parmi la délégation algérienne, qui ont enfin été retrouvés, dont un mort, précise Belmahdi