عين تموشنت: إعادة دفن رفات الشهيد سي بوعزة بشير

أعيد اليوم الإثنين دفن رفات الشهيد سي بوعزة بشير بمقبرة الشهداء ببني صاف (عين تموشنت) بحضور الوالي أمحمد مومن، و السلطات المحلية والأسرة الثورية وذلك تزامنا وإحياء الذكرى ال61 لعيدي الإستقلال و الشباب.

وتم استخراج رفات الشهيد بمنطقة "سيدي دحمان" ببلدية سيدي ورياش ليتم إعادة دفنها بمقبرة الشهداء ببني صاف مثلما أبرزته المديرة الولائية للمجاهدين وذوي الحقوق، سعاد قداري.

وقد ولد الشهيد سي بوعزة بشير سنة 1917 بمنطقة ولهاصة لغرابة (عين تموشنت). والتحق سنة 1956 بصفوف المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بذات المنطقة حيث عين مسؤولا بناحيته، حسب ذات المصدر.

وبالنظر لكونه كان إماما بمسجد دوار "سيدي بوعزة" كان يعمل على جمع المال لفائدة الثورة وعقد الإجتماعات السرية بذات المسجد وقد ألقي عليه القبض سنة 1957 وتم اقتياده إلى منزل مهجور بمنطقة "سيدي دحمان" ببلدية سيدي ورياش حيث سلط عليه المستعمر الفرنسي أبشع أنواع التعذيب و تم قتله رميا بالرصاص.