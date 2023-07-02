عدوان صهيوني جديد على جنين

استشهد، اليوم الإثنين، عددٌ من المواطنين الفلسطينيين وأُصيب العشرات، جراء عدوان صهيوني واسع ومتواصل على مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية فإن العدوان أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء 10 مواطنين وإصابة 50 آخرين بينهم 10 في حالة خطيرة، من بينهم شهيد ارتقى برصاص الاحتلال في مدينة البيرة.

ورجحت مصادر ميدانية ارتفاع عدد الضحايا جراء العدوان المستمر على مدينة جنين. وعُرف من بين الشهداء: سميح فراس أبو الوفا، حسام محمد أبو ذيبة، أوس الحنون، نور الدين حسام مرشود، محمد مهند الشامي، أحمد محمد عامر، مجدي عرعراوي، علي هاني الغول.

ومازال الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى جنين ويواصل الاستهداف المباشر للمواطنين ومنازلهم عبر المحاصرة والاقتحام والتمركز فيها، واستهدافها بشكل مباشر بواسطة الطيران المروحي.

وفي أعقاب القصف الجوي الذي بدأه الاحتلال في ساعات الفجر الأولى، شرعت مركبات وآليات الاحتلال العسكرية باقتحام جنين من عدة محاور، وسط تخريب كبير لممتلكات المواطنين واعتقال 15 مواطنًا.

المراسل العسكري لصحيفة معاريف قال إن القوات التي تشارك حاليًا في الهجوم هي الأكبر منذ عملية "السور الواقي" عام 2002 ويتوقع أن تستمر العملية ليومين.. لكن تبعات هذه العملية قد تمتد لجبهات أخرى.

بدورها، أعلنت المقاومة في جنين الاستنفار والتصدي للعدوان الإسرائيلي باستهداف الآليات والمركبات العسكرية بالرصاص والعبوات الناسفة، وسط دعوات لهبة كبيرة في كل مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.