الجزائر تهدف لتصدر جدول الميداليات

تشارك الجزائر في الألعاب الرياضية العربية-2023، المقررة بالجزائر من 5 إلى 15 جويلية بوفد يتكون من 454 رياضي من بينهم 175 من الإناث، والهدف "تصدر الجدول العام للميداليات"، حسبما أكده رئيس الوفد الجزائري، حمزة دغدغ، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة.

وأوضح دغدغ خلال ندوة صحفية، نشطها بمقر اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية ببن عكنون (العاصمة)، بمعية الأمين العام لهذه الهيئة، خير الدين برباري، أن "الجزائر ستشارك ببعثة قوامها 643 عضوا، بينهم 454 رياضي ورياضية، والهدف من المشاركة هو تصدر الجدول العام للميداليات".

وأضاف "تتوزع المشاركة الجزائرية على 279 رياضي من الرجال و175 من السيدات، فضلا عن 150 من المؤطرين رفقة 39 عضوا يمثلون الطاقمين الإداري والطبي".

وحول حظوظ الجزائريين في مختلف الرياضات، أوضح ذات المسؤول بأن "كل الظروف مهيأة لتحقيق أفضل النتائج سيما وأن اللجنة الأولمبية سخرت كل الامكانيات المتاحة". من جهته، أكد الأمين العام لـ"الكوا"،خير الدين برباري، أن الهيئة الأولمبية تتوقع "الحصول على ميداليات من قبل الرياضيين المتألقين في المناسبات الكبرى" مشددا على إلزامية "تجند الجميع والعمل لتحقيق هدف واحد وهو تشريف الراية الوطنية".

وفيما يخص قرار تنظيم هذه التظاهرة الرياضية العربية،اعتبر برباري أن "الجزائر أنقذت الألعاب العربية من خلال التزام السلطات العليا بإجرائها، كما وضعت تسهيلات كبيرة أمام كل الوفود المشاركة، وهناك قناعة لدى العرب بأن الجزائر قادرة على تنظيم الألعاب العربية بامتياز".

وحول حفل الافتتاح، اكتفى الأمين العام للجنة بالقول إنه "سيكون استثنائيا وسيأخد طابعا عربيا بالدرجة الأولى" داعيا الجمهور الرياضي "للحضور بقوة لمساندة الرياضيين" من جهة و"لإنجاح هذا العرس العربي" من جهة أخرى. كما وجه ذات المتحدث نداء لوسائل الإعلام الوطنية بضرورة "مرافقة الرياضيين الجزائريين ومساعدتهم على تحقيق أفضل النتائج".

من جهة أخرى، تم اختيار بطل المصارعة بشير سيد عزارة رفقة لاعبة المنتخب الوطني للكرة الطائرة ليديا عمري، لحمل العلم الوطني خلال حفل الافتتاح المقرر يوم الأربعاء بملعب 5 جويلية 62 الأولمبي بالعاصمة، في حين سيتولى لاعب الكرة الطائرة،إلياس عاشوري، قراءة قسم الرياضيين، وفق ما أفاد به رئيس الوفد، حمزة دغدغ.