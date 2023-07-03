غليزان: إهداء تسع عمرات للأساتذة المتقاعدين

ارتأت جمعية الجزائر الجديدة بسيدي أمحمد بن علي في غليزان بالتنسيق مع مؤسسة فيدافيك أن تكرم الأساتذة ومعلمي المنطقة الذين أحيلوا على التقاعد جميعهم والبالغ عددهم 130 متقاعدا، حيث تعد هاته المبادرة الأولى من نوعها، إذ لم تقم أي جمعية خاصة أو عمومية بتكريم المدرسين المتقاعدين الذين حضر منهم 80 مدرسا، وهذا بحضور مختلف السلطات،

وكانت المناسبة فرصة للقاء بعدما كانت تجمعهم المؤسسات التربوية.

وقد تنوع الحفل الذي أقيم على شرف الحاضرين بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب، وكانت المفاجأة بفوز تسعة متقاعدين بعمرة بعدما أجريت قرعة أشرفت عليها رئيسة الدائرة وأئمة المنطقة، ولسان حال الجميع أن يكرم مختلف المتقاعدين في مناسبات أخرى محاربة للنسيان.

وقد أشاد المدرس بوعبد الله بن عجمية الذي أفنى حياته في تعليم النشء بهاته المبادرة الطيبة مثنيا على القائمين عليها، داعيا بالصحة للجميع.