البيض: حجز ما يقارب 06 كلغ من الكيف المعالج

تمكن عناصر أمن ولاية البيـض، من حجز ما يقارب 06 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 30 سنة. ت

عــود حيثيـات القضية، إثر قيام عناصر المصلحة الولائية للأمن العمومي بنقطة تفتيش ومراقبة للمركبات بمدخل المدينة، أين تم توقيف سيارة سياحية عند مراقبتها بدة ملامح الارتباك لدى سائقها الذي حاول ترك المركبة والفرار، عليـه تم تحويله إلى مقر المصلحة وتفتيش المركبة تفتيشا دقيقا ليتم العثور على كيس بلاستيكي به 27 حزمة من المخذرات (كيف معالج) قدر وزنها الإجمالي 05 كلغ و550 غرام والتنسيق مع فرقة البحث والتدخل للتحقيق في القضية.

بعـد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض، وفقا لإجراءات المثول الفوري، أين صدر ضده أمر بالإيداع في المؤسسة العقابية.

كما تمكنت مصالح أمن دائرة بوقطب، من حجز 40000 وحدة ماصة من نوع التاج وتوقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 40 سنة. وتعــود حيثيـات القضية، إثر قيام عناصر أمن بحاجز مراقبة على مستوى المدخل الشمالي لمدينة بوقطب، أين تـم تـوقيف صاحب سيارة سياحية يقوم بنقل كمية من مواد التبـغ المتمثلة في 10 علب من الحجم الكبيـر تحتوي على 40000 وحدة من مادة الماصة من نوع التاج دون الحصول على سجل تجاري يسمح له بممارسة نشاط نقل أو توزيع مواد التبغ ،بالإضافة إلى انعدام الفاتورة، ليتــم تحويله إلى مقر أمن الدائرة وفتح تحقيــق في القضية.