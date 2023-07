L'Algérie réduira sa production de pétrole de 20.000 b/j additionnels

L'Algérie a décidé de procéder à une réduction additionnelle de sa production de 20.000 barils par jour durant le mois d'août prochain, afin de soutenir l'équilibre des marchés pétroliers, a annoncé lundi le ministère de l'Energie et des Mines dans un communiqué.

"Dans le cadre des efforts communs menés par les pays de l'Opep+ et en appui aux réductions supplémentaires annoncées par le Royaume d'Arabie saoudite et la Fédération de Russie afin de soutenir la stabilité et l'équilibre des marchés pétroliers, l'Algérie décide de procéder à une réduction additionnelle de sa production de 20.000 b/j entre le 1er et le 31 août 2023", est-il indiqué dans le communiqué.

Cette réduction additionnelle s'ajoute à la baisse volontaire de 48.000 b/j décidée en avril dernier, souligne la même source.

Ainsi, pour le mois d'août 2023, la production de l'Algérie s'établira à 940.000 b/j, précise encore le ministère dans le communiqué.